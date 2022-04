Destaques 18/04/2022 10:56 Assessoria | PMAF Alta Floresta recebe mais de 700 cestas básicas e produtos do Programa Vem Ser Mais Solidário-MT A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania recebeu na última semana a primeira remessa de materiais do Governo do Estado, por meio do programa Vem Ser Mais Solidário. São 30 toneladas de alimentos e materiais que auxiliarão as famílias assistidas no município. Ao todo, o município recebeu 750 cestas, 669 filtros de barro e 10 toneladas de produtos de higiene. De acordo com a Secretária de Assistência Social, Mariney Munhoz, as cestas básicas já estão sendo distribuídas em todo o município, e irão beneficiar centenas de famílias. “Em nome do Prefeito Chico Gamba, quero aqui agradecer a Primeira Dama do Estado do Mato Grosso Virgínia Mendes, por ter idealizado esse meio de levar o alimento na mesa de milhares de famílias carentes, sem dúvidas o programa Vem Ser Mais Solidário, beneficia essas pessoas que necessitam dessa ajuda nesse momento difícil que estamos passando, essas cesta irão ser acrescentada nas que já estávamos distribuindo, sabemos que com a união de todos não deixaremos famílias dormirem sem terem o que comer”, apontou Munhoz. O município recebeu 750 cestas básicas, contendo em cada uma delas alimentos como: arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, café, farinha de trigo, sardinha, extrato de tomate, além de materiais de limpeza e de higiene pessoal.

