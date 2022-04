Destaques 18/04/2022 11:17 Redação I Nativa News "vai tomar no c..', não vou entregar p'..rra nenhuma para vocês" diz suspeito que xingou PM em Alta Floresta Um homem de 28 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil após abordagem da Polícia Militar que apurava denúncia de porte de arma branca em um estabelecimento comercial no centro do município de Alta Floresta. O caso foi registrado como desobediência, desacato, recusa de dados pessoais e resistência.

O chamado via 190 aconteceu por volta das 00h10 nesta segunda-feira (18), a denúncia informava as características de um homem que postava uma faca. No local e durante a revista pessoal do mesmo, o suspeito aproximou-se dos policiais e começou a perturbar o trabalho. Os militares solicitaram para que ele se afastasse, o mesmo se negou aproximando-se ainda mais, e começou a gritar com os policiais dizendo que tinha o direito de ficar onde quisesse. O suspeito foi revistado e começou a gritar que seu pai é oficial de justiça e que denunciaria os policiais na corregedoria, após a revista foi solicitado os documentos do suspeito que negou-se a entregar e então o mesmo proferiu palavras de baixo calão contra os policiais "vai tomar no cu, não vou entregar porra nenhuma para vocês" e começou a incentivar demais pessoas a agredirem os policiais "estão me prendendo, façam alguma coisa se vocês baterem neles eles não vão atirar em ninguém" sendo dado voz de prisão ao suspeito e feito uso de algemas.

Diante fatos foi confeccionado o boletim de ocorrências e o suspeito encaminhado para as devidas providências.

