Destaques 18/04/2022 16:50 Deputado Claudinei destina R$ 200 mil para a construção de praça em Alta Floresta A praça vai beneficiar os moradores dos bairros Sol Nascente, Camélia e Perimetral do município Vereador Luciano mostra área a ser construída praça em Alta Floresta O vereador Luciano Silva (Podemos) apresentou ao deputado estadual Delegado Claudinei (PL), no dia 24 de março, área que está prevista para ser implantada uma praça no bairro Sol Nascente e que vai beneficiar os moradores das imediações que residem na Camélia e Perimetral. Para contribuir com a edificação, o parlamentar destinou R$ 200 mil para o projeto construtivo. De acordo com Silva, o recurso do deputado já vai contribuir bastante para investir na construção da praça que é um sonho dos moradores do Sol Nascente e de bairros adjacentes. “Já tivemos conversa com o prefeito e da engenharia e vamos tocar o projeto e realizar o sonho dos moradores. E continuaremos em busca de mais recursos”, declarou o parlamentar municipal. Claudinei conta que é uma satisfação somar, mais uma vez, com Alta Floresta e proporcionar esse benefício que vai garantir um momento de lazer e bem-estar para a população. “Também, tivemos a oportunidade de ajudar na saúde, com o valor de R$ 70 mil que foi aplicado na compra de veículo para o Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizada em Hanseníase (AAER) do município, no transporte de pacientes acometidos pela hanseníase. O que tiver ao nosso alcance, esperamos sempre ajudar esse município que sempre nos acolhe muito bem”, comentou o deputado.

