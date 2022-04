Destaques 19/04/2022 06:46 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido após se masturbar na frente de mulheres e crianças na Praça Cívica Foto: Reprodução/TV Nativa O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (18) na praça central do município de Alta Floresta. O homem de 26 anos foi detido após denúncias de que estava se masturbando em frente mulheres e crianças.

Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 15h20 a guarnição foi procurada na Central de Operações, a comunicante informava que o suspeito estava na Praça Cívica se masturbando e mostrando o pênis para as crianças que ali estavam.

No local a guarnição localizou outra mulher que relatou que levou a filha menor para atividades na praça e se deparou com a mesma situação e o suspeito foi apontado pelas testemunhas e detido.

O caso foi registrado como ato obsceno e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

