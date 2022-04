Destaques 19/04/2022 16:38 CPI da Energisa deve ouvir presidente da concessionária, na quarta-feira (20) A agenda da semana pode sofrer alterações no decorrer de acordo com as necessidades do Parlamento Foto: JLSIQUEIRA / ALMT Além das sessões deliberativas em Plenário, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realiza esta semana duas reuniões das CPIs da Energisa e da Previdência, na próxima quarta-feira (20). Os deputados da CPI da Energisa vão ouvir o presidente da concessionária mato-grossense, Riberto José Barbanera. Mas a pauta da oitiva, até o fechamento desta edição, não estava disponível. Abaixo os eventos que estão agendados para esta semana na Assembleia Legislativa: Segunda-feira (18) Às 9 horas a Assembleia Legislativa, por intermédio do deputado Lúdio Cabral (PT), realiza audiência pública remota para discutir a Matriz Curricular para o Ensino Fundamental e Ensino Médio na rede pública estadual de educação. O evento está marcado para a sala Deputada Sarita Baracat, 202. Já às 10 horas está marcada a reunião remota para a instalação da Câmara Setorial Temática (CST) para discutir as Leis e Decretos ambientais. A câmara foi solicitada pelo deputado Oscar Bezerra (PV). A reunião está prevista para acontecer na sala, Deputado Oscar Soares, 201. À tarde, às 14 horas, o deputado Sebastião Rezende (União) realiza audiência pública presencial para discutir possíveis soluções ao impasse do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, característica alternativa em Mato Grosso. A audiência está marcada para o Auditório Milton Figueiredo da Assembleia Legislativa. Às 14 horas, a Câmara Setorial Temática - (CST) do Agronegócio – realiza a 2ª reunião ordinária. O debate está previsto para acontecer na sala Deputado Oscar Soares, 201. A câmara foi solicitada pelo 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB). Na 1ª reunião foi discutido, por exemplo, a morosidade em licenciamentos e autorizações ambientais e também resíduos sólidos. Outra reunião que acontece, às 14 horas, é a da Câmara Setorial Temática - CST do Funmineral. Ela está marcada para a sala Deputada Sarita Baracat, 202. Em seguida, às 16 horas, é a vez de a Câmara Setorial Temática – CST da Juventude – se reunir de forma remota. A reunião, requerida pelos deputados Lúdio Cabral (PT) e Wilson Santos ((PSD), acontece na sala Deputada Sarita Baracat, 202. Terça-feira (19) Às 10 horas, a Comissão Permanente de Infraestrutura Urbana e Transporte realiza reunião ordinária remota, na sala deputada Sarita Baracat, 202. À tarde, às 14 horas, acontece mais uma reunião (hibrida) ordinária da Comissão e Constituição e Justiça e Redação (CCJR). A reunião entre os deputados está marcada para a sala Oscar Soares, 201. Enquanto isso, às 14 horas, a Comissão de Segurança Pública realiza reunião ordinária remota. A reunião é na sala Deputada Sarita Baracat, 202. Já às 16 horas, a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo realiza reunião ordinária remota para a deliberações de proposições. Ela acontece na sala Deputado Oscar Soares, 201. Às 14 horas, o deputado Allan Kardec (PSB) realiza audiência pública de forma presencial para discutir o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, mais conhecido como o PELLLB. O evento está marco para o Auditório Milton Figueiredo da Assembleia Legislativa. Quarta-feira (20) Às 9 horas, a Assembleia Legislativa realiza mais uma sessão ordinária remota, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, para a votação de matérias pautadas na ordem do dia. Já às 14 horas, os deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Energisa – realiza oitiva com o presidente ou representante da Energisa S.A. A reunião remota está marcada para acontecer na sala Deputado Oscar Soares, 201. O presidente da CPI é o Elizeu Nascimento (PL). Outra reunião de CPI agenda para as 15 horas, de forma remota, é a da Previdência. Ela está marcada para a sala Deputada Sarita Baracat, 202. O presidente da CPI é o deputado João Batista do SINDSPEN (PP). Quinta-feira (21) Feriado Nacional em comemoração ao Dia da Inconfidência, popularmente conhecido como Dia de Tiradentes. Sexta-feira (22) Ponto facultativo. A agenda da semana pode sofrer alterações no decorrer de acordo com as necessidades do Parlamento.

Voltar + Destaques