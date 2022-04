Destaques 19/04/2022 17:40 Redação I Nativa News Polícia Civil apura caso de execução em Alta Floresta A Polícia Civil investiga execução como a principal hipótese para explicar a morte de Carlos Eduardo, encontrado morto na via de acesso à comunidade Céu Azul em Alta Floresta. O corpo foi retirado da água por militares do Corpo de Bombeiros e nas primeiras apurações da polícia, foram vistas marcas de tiros na cabeça da vítima. A Polícia Civil apura se ele foi executado naquele local ou foi apenas desovado. No entanto, acredita-se que Carlos foi torturado antes de ser morto a tiros. Mas isto ainda é apenas suposições, pois os esclarecimentos virão através dos dados oficiais, fornecidos pelas autoridades policiais, que ainda aguardam os procedimentos iniciais da Perícia Criminal, para tomarem outras providências. Leia mais: Alta Floresta: Homem é assassinado e mulher sobrevive após ser atingida com tiro na cabeça Fontes policiais ouvidas pela reportagem afirmaram, na condição de ficarem no anonimato, que Carlos Eduardo trabalhava em garimpo como mergulhador que pode ter sido mais uma vítima sentenciada pelo ‘tribunal do crime’, formado por organização criminosa que atua na região e estado. Com informações Jornal da Cidade

