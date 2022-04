Destaques 20/04/2022 06:58 Redação I Nativa News Idoso com mal de alzheimer morre após entrar em córrego na zona rural de Alta Floresta Idoso com mau de Alzheimer morre após entrar em córrego. O caso foi registrado na zona rural do município de Alta Floresta nesta terça-feira (19). O homem de 76 anos, conforme relatos da esposa, entrou em um bueiro no córrego que passa aos fundos da propriedade do casal, que mesmo não sabendo nadar entrou, começou a se debater e afundou. A mulher relatou que não soube o que fazer para ajudar, pois também não sabe nadar. Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o idoso, retirando ele da água, mas já estava em óbito. Polícia Militar também esteve no local fazendo a preservação até a chegada da Polícia Judiciária Civil.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

