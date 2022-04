Destaques 20/04/2022 15:08 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido suspeito de comprar CNH falsa Foto: Reprodução Um homem de 29 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para prestar esclarecimentos após apresentar documento falsificado junto a 20ª Ciretran em Alta Floresta. Caso registrado pela Polícia Militar nesta terça-feira (19) após agente solicitar a presença da polícia.

Conforme registro da PM, a agente de serviços da Ciretran acionou a guarnição após verificar que a Carteira Nacional de Habilitação do suspeito não constar processo de mudança na categoria. O suspeito apresentou CNH com categoria “AD”.

Indagado sobre a situação relatada, o homem confirmou que precisou fazer a mudança da categoria “AB” para “AD” e que para isso procurou uma auto escola no setor F, pagou uma determinada quantia para um funcionário, dizendo não se lembrar o nome e nem o valor pago.

Diante os fatos o homem foi conduzido para prestar os devidos esclarecimentos. O caso registrado como falsificação de documentos públicos.

