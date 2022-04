Destaques 21/04/2022 06:56 Usina Hidrelétrica Teles Pires conquista Selo Verde pela terceira vez Foto: Reprodução A Usina Hidrelétrica Teles Pires (PA/MT), controlada pela Neoenergia, foi certificada, pela terceira vez, com o Selo Verde do Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes, na categoria Gestão Socioambiental Responsável, atingindo 100% em todas as questões avaliadas. O certificado é concedido às empresas que buscam a sustentabilidade em seus negócios e nas regiões onde atuam. Com o propósito de contribuir na melhoria de processos e sistemas de gestão socioambientais, o Selo Verde é uma ação do programa PROCERT (Programa de Certificação pelo Compromisso com a Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes) que oferece uma análise de gerenciamento junto com um diagnóstico dos procedimentos que podem ser melhorados. “Ser reconhecido, mais uma vez, pelo Selo Verde é comprovar nosso comprometimento com o meio ambiente, com a população e com os nossos colaboradores. Colocamos as práticas sustentáveis como uma das bases na atuação da usina Teles Pires e gerar energia limpa e renovável para a comunidade, com responsabilidade, é nosso compromisso”, afirma Ana Graciela Granato, diretora Administrativa e Financeira da Usina Hidrelétrica Teles Pires. O certificado tem validade até 2023 e, para receber o selo, a Usina Teles Pires passou por um processo de avaliação criterioso, feito por técnicos do Instituto Chico Mendes, que analisaram a política socioambiental implantada no local, programas de comunicação e educação ambiental, a gestão de pessoas, de recursos hídricos, de resíduos e de energia, o atendimento à legislação vigente e as mudanças climáticas e biodiversidade, baseadas na Lei 10.165/2000. Esta é a terceira vez que a UHE conquista a certificação, a primeira foi em 2014 e a segunda em 2018. Ações socioambientais A UHE desenvolve 44 programas socioambientais previstos no Licenciamento Ambiental, que envolvem estudos e atividades de educação ambiental, recomposição florestal, proteção de Áreas de Preservação Permanente (APP), fomento de atividades econômicas, monitoramentos e preservação da fauna, flora e meio físico (ar, água e solo), entre outras atividades, nos municípios de Jacareacanga (PA), Paranaíta e Alta Floresta (MT). Além de 12 programas socioambientais voltados às populações indígenas da região. Desde a inauguração da usina, em 2015, foram beneficiados por meio do Programa de Recomposição Florestal e da implantação da Área de Proteção Permanente (APP) 20 mil hectares de Floresta Amazônica. Até 2030, está previsto o plantio de 2 mil hectares de mudas nativas. “As iniciativas estão alinhadas ao objetivo da Neoenergia de contribuir para a conservação da biodiversidade. As ações beneficiam todo o ecossistema local, protegendo nascentes e olhos d’água, reduzindo a erosão do solo e o assoreamento dos rios, equilibrando o clima e proporcionando abrigo e alimentação para os animais. A preservação da floresta é também uma importante aliada no combate às mudanças climáticas, que é um dos compromissos da companhia”, afirma Ana Graciela Granato, diretora Administrativa e Financeira da Usina Hidrelétrica Teles Pires. A Usina Hidrelétrica Teles Pires é uma das mais eficientes do Brasil. Com uma gestão voltada à qualidade operacional, ambiental e de saúde e segurança ocupacional, a usina também possui as certificações das normas ABNT/NBR/ISO 9001:2015, ABNT/NBR/ISO 14001:2015 e ABNT/NBR/ISO 45.001:2018, uma conquista de poucas empresas no mundo.

