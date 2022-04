Destaques 21/04/2022 07:52 Operação Olhos D’água : PF e Ibama encerram operação contra garimpos ilegais no Rio Peixoto de Azevedo A Polícia Federal em conjunto com o Ibama, encerrou nesta quinta-feira, 21/04, a Operação Olhos d’Água que teve o objetivo de fiscalizar e reprimir garimpos ilegais no Rio Peixoto de Azevedo, aos arredores da cidade de Matupá/MT. A investigação policial iniciou-se a partir de denúncia que indicou a presença de diversas dragas de garimpo próximas à estação de captação de água do município. A fiscalização foi realizada no próprio leito do rio e teve como objetivo a abordagem de balsas utilizadas para a mineração sem o licenciamento ambiental exigido, bem como a identificação de seus proprietários. Os responsáveis poderão ser processados pelos crimes de usurpação de bem da União e extração mineral sem o licenciamento ambiental previstos nos artigos 2° da Lei n° 8.176/91 e artigo 55 da Lei n° 9605/98, respondendo por penas de até cinco anos de detenção, além de multas administrativas a serem aplicadas pelo Ibama.

