Destaques 21/04/2022 15:27 Arão Leite/J. Cidade ELEITORES IRREGULARES: Alta Floresta tem mais de 5 mil títulos cancelados O Cartório Eleitoral da 24ª Zona faz um alerta aos eleitores que estão irregulares e que só poderão solicitar a regularização ou emissão de novo título até o dia 4 de maio. A solicitação pode ser feita também pela internet, através da página do Tribunal Regional Eleitoral – TRE, ou a pessoa pesquisando no google o aplicativo E-título encontrará como fazer o documento. Mas se não fizer até o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, nova oportunidade só a partir do mês de novembro. Títulos irregulares é uma realidade que preocupa em toda a esfera nacional. No município de Alta Floresta a situação não é diferente. Muita gente está sem votar há mais de três eleições e não sabe que o documento foi cancelado. “Em Alta Floresta temos 5.394 títulos cancelados”, informou Alex Arruda, chefe do cartório, explicando que contando ainda com os casos de óbitos, o número sobe para 8.245 títulos inaptos.

Com essas baixas o município até a manhã de quarta-feira tinha registrados somente 36.866 eleitores. “E todos os eleitores tem que lembrar que o documento não é somente para votar”, alertou Arruda lembrando que quem não está quite com a Justiça Eleitoral poderá sofrer alguns transtornos como não conseguir matrícula de faculdade, solicitação passaporte, entre outras implicações. “Por isso todos que estão com a situação irregular, devem entrar na página ou procurar o Cartório Eleitoral”.

Outros municípios

A 24ª Zona eleitoral com sede em Alta Floresta ainda é constituída pelos municípios de Carlinda e Paranaíta. As duas cidades também não estão tão diferentes em relação a perda de eleitorado. Carlinda por exemplo, tem 341 títulos cancelados e possui somente 7.663 eleitores aptos a votar. Já Paranaíta teve 1.126 títulos cancelados. O município conta atualmente com 8.237 eleitores.

Voltar + Destaques