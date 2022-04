Destaques 21/04/2022 15:41 Só Notícias Alta Floresta: Jovem sofre queimaduras ao tentar acender churrasqueira com álcool Foto: Reprodução O jovem, de 19 anos, sofreu queimaduras de terceiro grau, ontem, em uma residência no bairro Boa Esperança, em Alta Floresta. Ele tentava acender a churrasqueira, quando o álcool explodiu em sua mão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que realizou o socorro até o hospital regional, a vítima apresentava queimaduras nos membros inferiores (pernas, pés), superiores (braços) e no rosto. Quando os militares chegaram, o encontraram sentado em frente ao imóvel consciente, orientado e verbalizando. Não há, no entanto, informações sobre o atual estado de saúde.

