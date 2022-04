O crime de homicídio foi descoberto após investigações de um caso de desaparecimento de pessoa. O corpo da vítima do crime foi encontrado enterrado aos fundos da residência do suspeito, que foi detido junto com a esposa da vítima e encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



O caso foi registrado pela Polícia Militar na Gleba União, Travessão 3, em Matupá. Na madrugada desta quinta-feira (21) militares da 2a CIA em posse de informações levantadas pela Agência Regional de Inteligência, seguiram em diligências até a residência do suspeito. O homem foi indagado e confessou o crime, negando saber da localização do corpo. No interior da residência foi encontrada e apreendida, uma arma de fogo, tipo espingarda calibre .38 com 09 munições intactas.



Com a cooperação de populares, o corpo foi localizado em uma área de mata aos fundos da residência do suspeito. Com levantamentos feitos no local, os militares constaram a participação de mais pessoas no crime. A esposa da vítima foi conduzida e permanece a disposição da justiça.