Destaques 22/04/2022 06:53 Redação I Nativa News MT - 208: Motociclista alcoolizado é detido após se envolver em acidente no trevo próximo ao IFMT Reprodução O acidente aconteceu pouco após as 19h no trevo de acesso ao residencial Hamoa, na rodovia MT-208, nesta quinta-feira (21). Após o acidente o condutor recebeu atendimento médico e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Imagens do acidente começaram a circular mas redes sociais momentos após, o homem que conduzia a motocicleta estava caído ao solo recebendo apoio de uma mulher que passava pelo local enquanto aguardava socorro. Após socorrido foi constatada a ingestão de bebidas alcoólica, o homem foi então liberado do hospital.

Ao realizar o teste de alcoolemia, foi constatado 0,93mg/dL. Conforme a Polícia Militar, o homem trabalha como segurança em um silo nas proximidades da praça de pedágio, seguia para o trabalho quando perdeu o controle da direção ao se chocar contra o canteiro.

