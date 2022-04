Destaques 22/04/2022 10:23 Águas Alta Floresta realiza reparo na rede de abastecimento da MT 208 Foto: Reprodução A Águas Alta Floresta informa que, em virtude da necessidade de reparo na rede de abastecimento localizado na MT 208, o fornecimento de água será interrompido temporariamente nesta sexta-feira (22.04). As equipes da companhia já estão em campo e a previsão de conclusão dos serviços é até às 13h de hoje. Bairros impactados: Amarílis, Florata, Jardim Universitário, Jardim Tropical, Parque dos Oitis e Mirante do Lago. Após a manutenção, o abastecimento retornará à normalidade de forma gradativa. A Águas Alta Floresta reforça que fará descargas preventivas na rede após a finalização dos serviços para assegurar a qualidade da água nas residências. Com o término dos trabalhos, existe a possibilidade de alteração na coloração da água. A concessionária orienta aos usuários, que residem nestas localidades, para que fechem o registro do cavalete e abram novamente após às 14h. A companhia pede ainda que a população faça uso moderado e consciente da água, evitando o desperdício. E, ao constatar qualquer ocorrência, entre em contato com as equipes de atendimento ao cliente por meio dos canais oficiais.

