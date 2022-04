Destaques 22/04/2022 14:26 MT Esporte "Tigresa Vip" tem filiação suspensa e não deve disputar eleição pelo PT Após anunciar sua pré-candidatura a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, a atriz pornô, Esther Caroline Perralto, conhecida como "Tigresa Vip", teve sua filiação suspensa pelo próprio Partido dos Trabalhadores (PT) na última quarta (20). A atriz ainda não se pronunciou nas suas redes sociais. A notificação já chegou ao diretória municipal do PT de Alta Floresta, local onde reside Tigresa. Apesar de ter residência fixa em Alta Floresta, Tigresa estaria sendo candidata pela região de Barão de Melgaço e teria o aval do deputado matogrossense, Lúdio Cabral (PT).⁠ Em contato com a vereadora petista de Alta Floresta, professora Ilmarli Teixeira, foi confirmado a suspensão da filiação da atriz pornô Esther Caroline. “Ela não está mais filiada ao PT por decisão da maioria. Uma decisão que envolveu também uma consulta a nível nacional”. Confira a nota: Caríssimo companheiro, Simplício, Presidente do Diretório Municipal do PT de Alta Floresta Após notificação da direção estadual no último dia 18 de abril, via ofício, assinado pela Secretária Nacional de Organização do PT, companheira Sonia Braga, a Comissão Executiva Estadual pautou a suspensão da filiação da Sra. Ester Caroline Henrique Bonometo Pessato e por 9(nove) votos favoráveis pela suspensão da filiação, 1(um) voto contrário e 2(duas) abstenções, a mesma teve sua filiação SUSPENSA dos quadros do Partido dos Trabalhadores, sendo imediatamente removida da lista de filiados. Informo-lhe também, que quando consultado, o presidente do Diretório Municipal de Barão de Melgaço, onde a mesma se filiou, companheiro Rogério, nos informou só ter tomado conhecimento da filiação da Sra. Ester, pela imprensa. A Direção Estadual do PT segue no firme propósito de construir militâncias com compromisso e responsabilidade. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2022 Deputado Valdir Barranco Presidente do Diretório Estadual do PT de Mato Grosso.

