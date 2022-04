Destaques 22/04/2022 17:47 Geiziana Nunes - Assessoria Alta Floresta: 14ª Caminhada na Natureza incentiva ação solidária Foto: Divulgação A fim de fomentar e potencializar a Caminhada na Natureza e ao mesmo tempo atender necessidades de entidades filantrópicas despertando a solidariedade. A Prefeitura por meio da Direção de Turismo, realizará uma ação de troca solidária com os 400 primeiros caminhantes que compareceram para a retirada de uma camiseta do evento a partir do dia 17 de Maio. A cada R$ 20,00 em alimentos não perecíveis, ração de gatos/cães ou fraldas geriátricas, o caminhante devidamente inscrito no evento, receberá uma camiseta. Sendo válido somente uma camiseta por inscrito. Conforme a organização da Caminhada, os moradores e visitantes podem dar preferências a itens como: Pacote de fraldas geriátricas tamanho GG, que serão destinadas ao Lar dos Idosos;

2 kg de ração (para cães ou gatos), que serão destinadas à APAAF – Amamos Animais. Outras opções para a troca solidária: Feijão, arroz, pacotes de macarrão, pacotes de Leite em Pó 400gr, caixas de chá mate 100gr, café, sachês de molho de tomate300g, garrafa pet de óleo de soja 900ml, caixas de leite longa vida Tetra Pak 1litro, que são os alimentos mais necessários para serem completadas as refeições dos idosos. Os produtos serão entregues ao Lar dos Idosos Pedro Sierra Sanches. O objetivo da ação é incentivar a arrecadação de donativos em prol de entidades filantrópicas. Por isso, a troca solidária visa angariar estes itens, para que a Caminhada na Natureza seja um atrativo ao envolvimento e cooperação da comunidade. A troca será feita diretamente na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Localizada anexa ao Prédio da Seciteci).

