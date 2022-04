Destaques 23/04/2022 07:30 Redação I Nativa News Proprietária de estabelecimento é detida suspeita de atear fogo em cliente em Alta Floresta Foto: Reprodução A mulher de 23 anos foi conduzida pela Polícia Militar após homem, vítima de queimaduras, dar entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras na região da cabeça e tórax.

O caso foi registrado às 01h40, madrugada deste sábado (23), a PM foi acionada informada de que o homem de 39 anos havia dado entrada, vítima de queimaduras. Para os militares o homem relatou que estava em um bar na Avenida do Araújo bebendo cerveja, quando sem motivo aparentemente, em determinado momento a proprietária lhe jogou álcool e ateou fogo em seguida.

O homem relatou ainda que saiu correndo do estabelecimento, em chamas, pedindo ajuda para a sua mãe, que acionou o Corpo de Bombeiros. Recebendo os primeiros cuidados e deixado no Hospital Regional.

Diante os relatos da vítima, em diligência até o estabelecimento, a mulher foi identificada e conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Veja também sobre Alta Floresta - MT detida suspeita Voltar + Destaques