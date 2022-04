Destaques 24/04/2022 09:15 Homem monitorado é preso após furto de bicicleta em Alta Floresta Foto: Reprodução O homem de 42 anos foi imobilizado por uma testemunha do furto até a chegada da Polícia Militar. Conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. O caso foi registrado neste sábado (23) no centro do município. A vítima é uma adolescente de 16 anos, vendedora de cartelas, ela relatou aos militares que estava em seu ponto de venda quando o suspeito se aproximou e permaneceu por alguns minutos no local, em um momento de descuido pegou a sua bicicleta e tentou fugir.

A vítima relatou ainda que saiu correndo atrás do suspeito e que, no pátio de um posto de combustíveis a testemunha conseguiu abordar o suspeito que fugia com a bicicleta. O suspeito estava agressivo e foi imobilizado até a chegada da guarnição. Os militares constataram o uso de tornozeleira eletrônica, via sistema identificado que o suspeito já possui cinco passagens por incidência.

Diante os fatos o boletim de furto foi registrado e o suspeito conduzido para as devidas providências.

