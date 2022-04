Destaques 24/04/2022 18:48 Redação I Nativa News Alta Floresta: Jovem sofre traumatismo ao cair de moto em quebra-molas Reprodução: WhatsApp O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta na manhã deste domingo (24) no bairro Cidade Bela. A vítima foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin onde permaneceu sob cuidados médicos.

O chamado ao Corpo de Bombeiros às 06h59, no local, o homem de 33 anos foi encontrado caído,.confuso e desorientado com várias escoriações. Foi constatada hemorragia severa no ouvido aparentando traumatismo craniano. A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e levado ao Hospital Regional.

Imagens momentos após o acidente circularam as redes sociais, mostrando o homem caído, agitado e com várias escoriações. A causa do acidente, de acordo com pessoas que passavam pelo local, é a falta de sinalização na avenida Juscelino Kubitschek, no quebra molas onde o acidente aconteceu, que no decorrer da semana recebeu o microrrevestimento.

