Destaques 25/04/2022 15:36 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta oferece atendimento gratuito a pessoas ostomizadas Foto: Divulgação A saúde municipal de Alta Floresta vem investindo na atenção à pessoa ostomizada e sua família, com atendimento especializado e gratuito na rede de atendimentos com equipe multiprofissional. Atendendo no Centro Especializado em Reabilitação – CER, a Unidade Descentralizada em Reabilitação – UDR, atende pacientes de toda a região do Consórcio Intermunicipal da Região de Alto Tapajós, que compõe os municípios Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda, Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. Os serviços de atendimentos a pessoa ostomizada, iniciado em agosto de 2021, além da entrega da bolsa envolve rede especializada, com atendimento de equipe multidisciplinar com serviço social, enfermagem, médico, nutricionista e psicológico, com intuito de atender o paciente e familiares, para a manutenção da saúde e tratamento. Ostomizadas são pessoas que, por motivos diversos (como doenças inflamatórias intestinais, câncer ou acidente), precisaram passar pela cirurgia de criação de um novo caminho para a saída de fezes ou urina, chamado “estoma”. A partir de então, essa pessoa passa a armazenar os fluidos corpóreos em uma bolsa coletora externa, que fica presa ao abdômen. Pacientes que passaram pelo procedimento, independente de ter sido na rede pública ou privada, podem procurar a UDR para receber orientações e atendimentos. Localizada aos fundos da Praça Cívica, com atendimento no horário entre às 07h e às 11h e entre às 13h e 17h de segunda a sexta-feira.

Veja também sobre Alta Floresta - MT ostomizadas Centro Especializado em Reabilitação Alto Tapajós Carlinda Paranaita Nova Monte Verde Apiacas Nova Bandeirantes Voltar + Destaques