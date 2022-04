Destaques 26/04/2022 06:36 Nativa News com Jornal da Cidade Alta Floresta: Motociclista que perdeu controle em quebra-molas segue internado em estado grave Foto: Reprodução Erismar Pereira Vieira de 33 anos de idade foi vítima de um grave acidente ocorrido na Avenida Juscelino Kubitschek, bairro Cidade Bela, em Alta Floresta. A queda durante a travessia de um quebra-molas aconteceu manhã deste domingo (24) por volta dàs 06h59. Testemunhas que passavam no local ligaram para o Corpo de Bombeiros que logo chegaram para os primeiros socorros à vítima que sangrava muito, principalmente a cabeça, no local foi encontrado caído,.confuso e desorientado com várias escoriações. Foi constatada hemorragia severa no ouvido aparentando traumatismo craniano. A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e levado ao Hospital Regional. Erismar Pereira Vieira sofreu traumatismo craniano e conforme documento médico não se descarta inclusive transferência de hospital, mas o inchaço na cabeça impede a remoção. No entanto, o paciente está desde o domingo em um leito de UTI. Ele é casado e pai de uma filha.

A queda do vigilante gerou reclamação de moradores do bairro e familiares. A avenida por onde ele trafegava acaba de receber micropavimentação e a empresa que executa a obra ainda não sinalizou o trecho. A situação é semelhante em outros bairros da cidade onde foram executadas obras semelhantes por parte de uma construtora que venceu licitação para fazer o serviço do investimento de 31 milhões de reais, conseguidos via emendas parlamentares.

O poder público e nem a empresa se manifestaram sobre o assunto.

