Destaques 26/04/2022 06:58 Unemat oferta seletivo para cadastro de reserva de professores em Alta Floresta As inscrições para cadastro de reserva de professores do ensino superior para a faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias (Facba), em Alta Floresta estão abertas e seguem até o dia 28 de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, clicando aqui. Quando contratados, os docentes cumprirão uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, com remuneração de acordo com a titulação, sendo R$ 2.951, para graduados, R$ 5.488,83 para profissionais mestres e R$ 6.787,28 para doutores. Facba/Alta Floresta – Edital nº 005/2022 – visa formar cadastro de reserva para diversas áreas. A saber, para as áreas abaixo é exigido aos graduados mestrado ou doutorado na área ou em áreas afins. Interdisciplinar (Geoprocessamento) – graduados em Engenharia Florestal Interdisciplinar (Geociências) – graduados em Geologia Ciências Agrárias I (Conservação da Natureza) e Ciências Agrárias I (Técnicas de Utilização de Produtos Florestais) – graduados em Engenharia Florestal Ciências Agrárias I (Engenharia Agrícola) – graduados em Engenharia Agrícola ou Agronomia Ciências Agrárias I (Extensão Rural) – graduados em Agronomia Ciências Agrárias I (Zootecnia) – graduados em Zootecnia ou Agronomia ou Veterinária Ciências Biológicas III (Botânica) – graduados em Ciências Biológicas A saber, para as áreas abaixo é exigido aos graduados especialização na área ou em áreas afins. Direito (Direito I) – graduados em Direito Direito (Direito II) graduados em Direito com Carteira Profissional expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Direito (Direito III) graduados em Direito com Carteira Profissional expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Na área abaixo é preciso atender um dos três requisitos a seguir: Linguística e Literatura (Libras) Graduação em “Letras – Libras” ou “Letras – Libras/Língua Portuguesa como segunda língua”, com pós-graduação na área ou em áreas afins; Graduação em qualquer área do conhecimento com pós-graduação em Libras; Graduação em qualquer área do conhecimento com certificado de proficiência em Libras e pós-graduação em qualquer área

