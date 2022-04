Entre os dias 05 a 07 de maio de 2022, o município de Alta Floresta sedia mais um evento da área cultural que já tem tradição e já faz parte do calendário dos eventos culturais do Brasil. É a 12ª Edição do Seminário de Cultura de Alta Floresta, realizado pelo TEAF (Teatro Experimental de Alta Floresta) e que nesse ano acontece de forma virtual, pelo canal do YouTube do TEAF (youtube.com/TeatroExperimentaldeAltaFloresta).

O tema escolhido para essa edição é “O TEATRAR DO TEATRO DE GRUPO NA PANDEMIA E NO PÓS-PANDEMIA” e as discussões serão feitas através de um conjunto de mesas-redondas e debates que acontecem no decorrer da programação.

O evento, criado no ano de 2004, pela então funcional Associação Alta-florestense de Teatro (ATE) e, atualmente conduzido pelo TEAF, tem o intuito de ser um espaço para atender as demandas relacionados à cultura e suas diversas relações com a sociedade, meio ambiente, cidade, entre outros. Nessa edição, conforme explica a coordenação do evento “...continua com o propósito de criar espaços para reflexões e debates entre companheiros e companheiras do Teatro de Grupo acerca do atual contexto sociopolítico vivido atualmente no Brasil que, infelizmente, se agudiza com o advento da pandemia”.

Nas mesas que compõem o evento, serão discutidos temas com a questão da relação das políticas públicas e a sustentabilidade do teatro de grupo, processos criativos, a participação feminina e a questão dos festivais e a da circulação dos espetáculos. Para tal, a membros das mesas-redondas confirmados são: Dani Leite (Cuiabá/MT); Tânia Farias (Porto Alegre/RS); Karina Figueredo (Cuiabá/MT); Cinthia Matos (Cuiabá/MT) – SECEL; Jan Moura (Cuiabá/MT); Chico Pelúcio (Belo Horizonte/MG); Francis Wilker (Fortaleza/CE); Fernando Cruz (Campo Grande/MS); Marcelo Bones (Belo Horizonte/MG); Hélvio Tamoio (São Carlos/SP). A mediação das mesas é de responsabilidades dos componentes do TEAF.

Além da programação dos debates ora apresentada, o evento também conta a produção de um Caderno de Debates (de E-book) contendo textos de autoria dos e das palestrantes convidados e que será lançado após essa edição do Seminário, com data a ser definida. No Caderno, além do conteúdo relativo a esta edição, será publicizado conteúdo referente aos debates e palestras realizadas em algumas das edições anteriores, concretizando assim, um sonho do TEAF, que desde as primeiras edições desejou registrar os debates também em publicação em livros e/ou cadernos.

O evento é totalmente gratuito e cada mesa-redonda oferecerá certificação de duas horas, sendo disponibilizado o link para preenchimento dos participantes durante a realização de cada atividade, que podem ser acompanhadas através das redes sociais do TEAF. O evento conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer (SECEL) e o empenho pessoal da Deputada Federal Rosa Neide junto a SECEL para sua realização.

A última edição do Seminário aconteceu em 2018, com o tema “Arte, Memória e Cidade” e agora, neste senário pós-pandemia, a proposta do tema é dialogar sobre a relação da questão pandêmica com o fazer teatral dos grupos.