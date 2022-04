O presidente do PT em Mato Grosso e pré-candidato a reeleição, deputado estadual Valdir Barranco, negou que tenha determinado a desfiliação de Ester Caroline, conhecida como Tigresa Vip, por temer perder sua cadeira no Legislativo para a atriz pornô. De acordo com o parlamentar, a suspensão da filiação ocorreu porque Tigresa não concordou com os trâmites exigidos pelo partido para tornar-se candidata pela sigla.

“Não dá para trazer isso para o presidente, porque nem da votação eu participei. Essa desfiliação foi natural e não aconteceu somente com ela. Quando a pessoa vai se filiar a um partido é pela instância municipal, e a instância municipal precisa saber disso. No caso dela, ela se filiou em Alta Floresta e eles [Diretório de Alta Floresta] informaram a ela que não poderiam garantir a candidatura, ela não concordou e fez a transferência para Barão de Melgaço, mas não comunicou o Diretório de Barão, eles souberam pela imprensa após o ato do Lúdio que não era nem para tratar disso”, afirmou Valdir Barranco.



Tigresa se filiou ao partido no início do mês, mas foi barrada dias após o anúncio da sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa. Na ocasião, Barranco destacou que a Direção do PT no Estado estava “firme no propósito de construir militâncias com compromisso e responsabilidade”.



“O Diretório Nacional foi instado e nós recebemos um ofício da Secretaria de Organização Nacional do PT, e aí a Executiva pautou o assunto e deliberou pela suspensão, em face do descumprimento dessa etapa. Não podemos enfiar goela abaixo de nenhum Diretório Municipal a filiação de ninguém”, frisou nesta segunda-feira (25).



Tigresa Vip é de Alta Floresta e ficou famosa na internet quando tinha 17 anos, em 2015. Na época, fazia vídeos pornográficos ao lado do marido, que eram compartilhados no WhatsApp. Ela também chegou a fazer das fotos pelada como forma de criticar e chamar atenção para os buracos nas estradas de Mato Grosso.



Hoje, Esther tem site próprio para assinantes e também publicações no XVídeos, tem ainda um canal no Youtube com 1,5 mil seguidores. Lá, conta suas experiências com as gravações, além da sua rotina. O advogado Paulo Lemos, que assumiu a defesa de Ester Caroline, apontou questões de gênero e eleitorais na decisão da Executiva estadual do PT.

Ele informou que irá apresentar recurso junto ao Diretório Estadual e Nacional da sigla, para que a suspensão da filiação seja revertida. “Ela tem que se entender com o Diretório Municipal, comprovar que é do município onde está se filiando, aí pode se filiar sem problemas.