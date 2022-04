Destaques 27/04/2022 06:53 Redação I Nativa News Prefeitura realiza entrega de equipamentos para escolas da rede municipal Foto: Divulgação I Assessoria Com diretores de escolas da rede municipal reunidos, a secretaria de educação fez a entrega de equipamentos que buscam modernizar o ensino. De acordo com o divulgado pela prefeitura, mais de R$ 860 mil foram investidos, a fonte do recurso não foi informada.

As escolas municipais passam a contar com lousas interativas, no total 18 unidades foram entregues. As lousas digitais interativas trazem uma opção para os professores, levando tecnologia para a sala de aula, prendendo melhor a atenção dos alunos.

Foram entregues ainda 16 scanners, 64 computadores, 18 projetores, 28 notebooks, 18 mesas interativas, totalizando o valor de R$ 860.157,47. A entrega aconteceu na manhã da última segunda-feira (25), para o prefeito Valdemar Gamba, a entrega garantirá melhor estrutura para o atendimento aos alunos, já a secretária de educação, Lucineia Matos afirmou a satisfação em fazer parte da transformação da educação do município.

