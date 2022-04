O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, confirmou ao Só Notícias, que o trabalho de pavimentação da MT-325 vem sofrendo atraso devido a chuvas, mas com o período de seca próximo as equipes devem intensificar os trabalhos. De acordo com o chefe do executivo, mais de 20,3 mil quilômetros de asfaltamento serão realizados na rodovia estadual.

“Estamos com esse recurso (R$ 19,6 milhões) do Governo Estadual. Tem chovido muito nesse período, pelo menos em Alta Floresta um pouco mais da normalidade e isso dificulta os trabalhos. Mas, agora está com cara de estiagem, e já iniciou a limpeza da lateral da estrada para fazer o desvio”.

Chico também falou sobre outros projetos de infraestrutura em desenvolvimento no município. “Temos o hospital licitado em torno de R$ 120 milhões e também um recurso de R$ 5 milhões para asfaltar o bairro Boa Nova ll. Há também um convênio para asfaltar o bairro Renascer. Tem o trabalho de micro pavimentação na cidade de 98,6 quilômetros, entre esses uma reciclagem de 13 quilômetros nas ruas da nossa cidade. São recursos de emendas federal e estadual, onde estamos tendo a felicidade de estar conquistando isso para o município”, explicou.

Outro grande potencial destacado pelo prefeito, é o agronegócio. “Alta Floresta tem uma grande diversidade, com pecuária de corte, de leite, hortifruti e mais forte ainda a produção de semente que entra com muita força. Além do turismo, há uma diversidade muito grande. Isso faz com que nos de uma segurança muito grande. Estamos em pleno desenvolvimento com o aporte do governo do Estado”.

Recentemente foi anunciada a ampliação do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso de Alta Floresta, que também foi apontado pelo prefeito como um grande atrativo para novos acadêmicos. “Isso atrai alunos de todo o estado e até do país. Alta Floresta está se tornando um polo educacional. Estamos com outras atividades, onde o município está virando referência nas atividades envolvendo a educação”, finalizou.