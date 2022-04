Em Cuiabá o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, acompanhou o diretor geral do Campus do Instituto Federal de Mato Grosso-IFMT, Marcos Luiz Peixoto Costa, em visita ao gabinete do deputado estadual Ondanir Bortolini “Nininho”.

O município de Alta Floresta poderá contar com mais uma formação profissional, na capital foi anunciada a emenda que permitirá a construção de mais um bloco para atender alunos do IFMT com o curso de zootecnia. Garantindo mais conhecimento profissional e formação de profissionais para atender o município.

É uma obra no valor de R$ 1,7 milhão com recursos de emendas dos deputados federais Neri Geller e Juarez Costa, deputado estadual “Nininho” e do senador Carlos Fávaro. Gamba vê a destinação como oportunidades aos jovens do município, que buscam opções de qualificação profissional. Informações da Assessoria