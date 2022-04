Destaques 28/04/2022 13:02 Redação I Nativa News Alta Floresta: Carro causa batida ao entrar em ponto cego de caminhão na Ludovico da Riva Foto: Jones Luz REDETV O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (28) no centro do município de Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrados. De acordo com informações repassadas a redação do site Nativa News, ambos os veículos seguiam em mesmo sentido na avenida Ludovico da Riva, quando o caminhão iniciou manobra para adentrar a travessa U-7 e acabou atingindo um veículo que realizava uma ultrapassagem.

Apesar da proporção do acidente envolvendo o caminhão e o veículo Fiesta, apenas danos materiais foram registrados.

