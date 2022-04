Manter a vacinação em dia é um compromisso do prefeito Osmar Antônio Moreira de Paranaíta e a população têm papel fundamental nessa missão. Pensando nisso, a secretaria de Saúde lançou, nesta quinta-feira (28), a Campanha “CAMPEÃO DA VACINAÇÃO E PROTEGE PARANAÍTA”



O objetivo é atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias). Durante a cerimônia de lançamento, a secretária de Saúde, Andreia Fabiana dos Reis, ressaltou que a campanha será um sucesso, já que os brasileiros têm uma cultura de vacinação.



A secretária de Saúde, Andreia Fabiana dos Reis, destacou que o município vem apresentando resultados importantes na questão do acompanhamento e da vacinação contra covid e todas outras vacinas. “ O Protege Paranaíta trata-se de todas as vacinas é uma campanha construída a muitas mãos, aqui tem envolvimentos de toda a gestão municipal juntamente com o legislativo, todos no momento que apresentamos se colocaram à disposição e acharam a ideia muito pertinente. A campanha de vacinação de Paranaíta ela tem dado resultado porque não é a saúde que faz sozinha, nós temos a presença real da gestão, da nossa parte quanto profissionais da saúde a gente tem tido condições de trabalhar e de termos sentido respaldados com as nossas ideias, ” ressaltou a secretária.

O prefeito Osmar Antônio Moreira parabenizou a secretaria de saúde pela iniciativa e relembrou os desafios superados durante a pandemia quando conquistou duas premiações do estado pelo programa Imuniza Mais MT. “ Nós fomos premiados pelo estado, pela luta, pelo companheirismo, pelas decisões de secretários, dos vereadores e da nossa sociedade. Se nós não tivéssemos apoio não teríamos atingido o nível. Isso mostra que o a nossa sociedade tem, sim, cultura vacinal. E a gente espera que, ao longo desses meses, isso seja comprovado. O objetivo dessa campanha imunização, como a secretária Andreia colocou muito bem, será uma grande um exemplo para o estado de Mato Grosso ", ressaltou o prefeito.



REGULAMENTO DOS CAMPEÕES DA VACINAÇÃO PÚBLICO: CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Para o programa Campeões da Vacinação, haverá cinco sorteios de premiações sendo bimestralmente conforme cronograma abaixo, onde as crianças de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias deverão apresentarem o Cartão de Vacina ao profissional de saúde e receber o carimbo confirmando que a carteira de vacinação está em dia, e assim concorrer através do sistema de cumbuca a prêmios. Ao final do bimestre será descartado os nomes da cumbuca e para concorrer novamente no bimestre seguinte a carteira de vacinação deverá ser apresentada novamente ;



Maio e Junho: Sorteio será no dia 30/06/2022 – R$ 500,00

Julho e Agosto: Sorteio será no dia 30/09/2022 - R$ 500,00

Setembro e Outubro: Sorteio será no dia 31/10/2022 - R$ 500,00

Novembro e Dezembro: Sorteio será no dia 23/12/2022 - R$ 500,00



Haverá ainda o grande prêmio de final de ano onde concorrerá todas as crianças de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias que manterem o Cartão de Vacina em dia durante todo o ano e apresentar ao profissional de saúde e receber o carimbo confirmando que a carteira de vacinação esteve em dia durante todo o ano.

Sorteio será no dia 23/12/2022



PREMIAÇÃO

0 anos a 1 ano, 11 meses e 29 dias: 02 MOTOCA

2 anos a 5 anos, 11 meses e 29 dias: 02 BICILETA

6 anos a 9 anos, 11 meses e 29 dias: 02 BICILETA

10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias: 02 CELULAR



REGULAMENTO DA CAMPANHA “PROTEGE PARANAÍTA” PÚBLICO: PESSOAS QUE INDICAREM ALGUEM PARA SE VACINAR CONTRA A COVID-19

Bimestralmente conforme cronograma abaixo, todas as pessoas que realizarem a vacinação contra a Covid-19 poderá indicar na hora da vacinação o nome do cidadão que é o seu “Protetor”, este receberá o cupom para concorrer a premiação daquele bimestre que será realizada através do sistema de cumbuca. Ao final do bimestre será descartado os nomes da cumbuca e para concorrer novamente no bimestre seguinte o cidadão deverá ser o protetor de alguém que venha se vacinar. Quanto mais pessoas você convencer a se vacinar, mais cupons você terá na cumbuca.



Maio e Junho: Sorteio será no dia 31/05/2022 – R$ 1,500,00

Julho e Agosto: Sorteio será no dia 30/07/2022 – R$ 1,500,00

Setembro e Outubro: Sorteio será no dia 30/09/2022 – R$ 1,500,00

Novembro e Dezembro: Sorteio será no dia 30/11/2022 – R$ 1,500,00



REGULAMENTO DA CAMPANHA “PROTEGE PARANAÍTA” PÚBLICO: POPULAÇÃO QUE MANTEVE A VACINAÇÃO DA COVID-19 EM DIA A PARTIR DE 15/05/2022

No mês de dezembro haverá uma grande premiação para o fechamento da campanha do ano de 2022 onde poderão participar as pessoas que após o dia 15/05/2022 mantiveram a vacinação contra a Covid-19 em dia durante todo o restante do ano de 2022.



Serão sorteados 4 (quatro) prêmios de R$ 5 000,00 (cinco mil reais).

O Sorteio ocorrerá no dia 23/12/2022 pelo sistema de cumbuca No mês de dezembro, será divulgado o local para que as pessoas possam apresentar sua carteira de vacinação em dia e receber o cupom para a grande premiação

AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS

Toda sexta feira será o dia “v” da vacinação e todos os servidores públicos municipais irão trabalhar com a camiseta da campanha e a intenção é envolver os servidores na busca por pessoas que não tenham se vacinado ou estejam em atraso

No dia “v” todas as ACS irão fazer arrastão em suas áreas indo na casa dos que ainda não se vacinaram, informando e levando o convencimento;

No dia “v” o carro volante da vacinação irá circular pela cidade fazendo vacina in loco, com música e chamamento em microfone;

Neste dia a unidade de saúde PSF 1 ficará aberta para vacinação das 7:00 ás 19:00 sem intervalo para o almoço;