Destaques 29/04/2022 05:55 Redação I Nativa News Alta Floresta realiza 'Dia D' de vacinação contra sarampo e gripe neste sábado (30) Foto: Divulgação A prefeitura de Alta Floresta realiza no próximo sábado (30) o Dia D de vacinação contra a gripe (influenza) e sarampo. A data é promovida pela Secretaria de Saúde. Foram disponibilizadas 12 locais de vacinação para a aplicação das doses (Veja a lista completa abaixo). A vacinação acontece das 7h às 17h. Para se vacinar, é necessário apresentar o cartão de vacina e um documento de identificação com foto. Nesta fase, serão vacinados pessoas a partir de 60 anos, crianças com idades entre 6 meses a 4 anos, trabalhadores da saúde, além de gestantes e outros grupos prioritários. A vacina contra a Influenza protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B/Victoria. Já a vacina contra o sarampo é necessária para aumentar a cobertura vacinal no país. Locais de vacinação do 'Dia D' | Horário de funcionamento - 7h às 17h PSF Vila Nova PSF Boa Esperança PSF Santa Rita de Cássia PSF 5 Cidade Alta PSF Cidade Bela PSF Bom Jesus PSF Gileno PSF Ana Neri PSF Araras PSF Universitário PSF Panorama PSF Primavera

