Destaques 29/04/2022 15:45 G1MT PARANAÍTA: Empresário fisga pirarucu gigante de 150 kg em área represada por usina no Rio Teles Pires Foto: Reprodução Um empresário fisgou um pirarucu com cerca de 150 kg, na segunda-feira (25), no Rio Teles Pires, em Paranaíta, a 849 km de Cuiabá. Valtair Pereira da Silva, de 40 anos, que é pescador esportivo, conta que realizou um sonho ao conseguir fisgar o animal de grande porte. O animal foi pescado em uma área represada por uma usina. Como regra da pesca esportiva, depois de registrar o momento, o animal foi devolvido ao rio. Nas horas vagas, Valtair trabalha como guia de pesca. Ele conta que nunca havia fisgado um animal daquele tamanho. Segundo ele, o animal só começou a aparecer na região, que fica na divisa entre Mato Grosso e o Pará, depois da construção de Usina Hidrelétrica do Teles Pires. "Eu fiquei muito emocionado, queria muito fisgar esse peixe. Depois soltei, eu gosto muito de pescar e ele não merecia morrer, me deu tanta felicidade. Os meus amigos que são de São Paulo estavam comigo e viram minha alegria, foi um muito bom, fiquei muito feliz", disse Valtair. Polêmica Na cidade, a pesca do pirarucu gera intenso debate. Segundo Valtair, várias pessoas defendem a extinção do animal em Mato Grosso por ser considerado um predador. No entanto, Valtair acredita que estudos científicos são necessários para descrever os impactos ambientais da espécie nos rios do estado.

