O caso foi registrado nesta quinta-feira (28) quando o idoso chegou até o Batalhão de Polícia Militar com ferimentos de arma branca nas costas. O suspeito foi identificado e detido, um canivete foi apreendido, a motivação do crime foi relatada como fútil.



De acordo com registro da Polícia Militar, ao chegar no batalhão ferido o idoso de 64 anos relatou ter fugido do agressor em uma bicicleta. Uma ambulância foi acionada e a vítima socorrida. Já no hospital, a vítima relatou que estava chegando em sua residência quando se deparou com o carro do vizinho estacionado em frente ao seu portão. Ao buscar o proprietário do carro, houve uma discussão verbal com o suspeito e que, depois da discussão a vítima teria montado em sua bicicleta para ir embora e, foi quando recebeu os golpes de facadas nas costas.



Uma guarnição fez diligências para localizar o suspeito e, o mesmo foi localizado em frente a residência de seu pai que é próximo a residência da vítima. O suspeito foi abordado e encontrado em seu bolso um canivete que seria a arma do crime e o suspeito confirmou que havia sido ele o autor do crime.

O suspeito relatou que estava em um bar jogando baralho com amigos e, num determinado momento a vítima teria ido ao seu encontro reclamar do veículo estacionado e, após a discussão, a vítima teria buscado em sua casa um facão para ameaçá-lo. Momentos após isso, o suspeito retirou o veículo que estava em frente da casa da vítima e num momento oportuno enquanto a vítima estava de costas, desferiu os golpes com o canivete e a vítima conseguiu evadir-se com a bicicleta.



Foi localizado uma testemunha que confirmou a versão do suspeito, que a vítima teria ameaçado o suspeito com o facão, antes de ser esfaqueada. O suspeito então foi detido e encaminhado junto com a arma do crime para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. A vítima permaneceu hospitalizada e o referido facão também foi localizado nas proximidades de onde ocorreu o crime.