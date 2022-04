Destaques 30/04/2022 07:02 Nova Bandeirantes: Bombeiros realizam buscas de aeronave agrícola que caiu próximo do rio Ximary Foto: Reprodução A queda da aeronave foi relatada às autoridades no final da tarde de ontem (29) nas proximidades do município de Nova Bandeirantes. Ainda não há informações sobre causa do acidente e os tripulantes. Informações preliminares repassadas à redação do site Nativa News, são de que a aeronave agrícola era ocupada por duas pessoas. A queda ocorreu nas proximidades do rio Ximary, cerca de 40km de Nova Bandeirantes. Corpo de Bombeiros de Alta Floresta confirmou a mobilização de uma equipe de militares, que se deslocou na madrugada deste sábado (30), para auxiliar nas buscas, com drone para melhor visualização e mapeamento do local da queda.

