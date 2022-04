Destaques 30/04/2022 07:42 Redação I Nativa News Alta Floresta muda horário de atendimento na Unidade de Síndromes Gripais Foto: Assessoria de Comunicação de Alta Floresta Nesta sexta-feira (29) a Prefeitura de Alta Floresta anunciou a redução de horário de atendimento na Unidade de Síndromes Gripais, anexa à policlínica no bairro Cidade Alta, a partir deste domingo (01/05). O horário de atendimento passa a ser das 07h às 23h.

De acordo com a publicação, a mudança é aplicada pela baixa registrada nos casos de covid-19 no município. Conforme Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (29), o município acumula 16.124 casos da doença, destes 15.949 recuperados e 168 óbitos desde o início da pandemia. Apenas 07 casos ativos da doença e 100 casos suspeitos.

Pacientes que sentirem agravo, suspeita ou qualquer outro sintoma que necessite de atendimento médico relacionado à Covid-19 após as 23h, deverão se encaminhar para o PSF Santa Bárbara, aos fundos da Praça Cívica.

