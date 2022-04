Destaques 30/04/2022 14:27 Redação I Nativa News Piloto e passageiro morrem em queda de avião agrícola em Nova Bandeirantes Foto: Divulgação A Companhia Bombeiro Militar de Alta Floresta, recebeu informação e solicitação para atendimento de uma suposta queda de aeronave agrícola na sexta-feira (29) em área rural do município de Nova Bandeirantes, há cerca de 50 km da cidade. Uma Guarnição Bombeiro Militar foi mobilizada e deslocou-se da 7ª CIBM às 04h40 de sábado (30). Contudo, ao chegar no local, foram informados que funcionários de uma fazenda já tinham encontrado a aeronave com as vítimas, cerca de meia hora da chegada da guarnição bombeiro militar. As informações preliminares repassadas pelo CB BM Rodrigo Silva, Comandante da Guarnição enviada para o local, foi a de que um caseiro de uma fazenda relatou que a aeronave provinha de Nova Bandeirantes com itinerário a uma fazenda da região. O avião encontra-se numa área de floresta, há cerca de 50 metros de uma estrada de fazenda. O bombeiro militar Comandante de Guarnição ainda relatou que são 02 vítimas no interior do veículo aéreo, sem sinais de vida. Que a aeronave não apresenta sinais visuais e aparentes de ter havido fogo. Segundo a empresa, o piloto Marcos Corte Gonçalves, 32 anos, era de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul. O técnico agrícola Milton Avelino, que estava com ele, era de Nova Bandeirantes. Uma equipe da empresa foi enviada para Mato Grosso para verificar a situação. O corpo de Marcos deve ser levado para ser velado em Mato Grosso do Sul e outro será velado no estado. Uma equipe de trabalho pericial da Politec, que estaria de se deslocando de Sinop para atendimento da ocorrência.

