Destaques 30/04/2022 15:38 PROCON Alta Floresta orienta sobre compras para o Dia das Mães (Foto – Arquivo / Agência OGglobo) Neste ano o dia das mães será comemorado no dia 08 de maio, com muita expectativa. Como é uma data de enorme apelo emocional, o avanço da vacinação e a desaceleração de casos no país da COVID, tem permitido a flexibilização, o que anima todos os segmentos da cadeia produtiva, porém, é preciso ter atenção para aproveitar bem o momento. A primeira sugestão PROCON-AF, é que o consumidor deve evitar comprar por impulso, para não ficar apertado e saber os direitos do consumidor é essencial na hora da compra;

Pedir a nota fiscal é fundamental para resguardar seus direitos;

A loja só é obrigada a efetuar a troca do produto se ele apresentar algum defeito; dentro da garantia; O prazo para desistir da compra é de sete dias a partir da confirmação ou da entrega do produto, somente em compras feitas por telefone, catálogo e internet, ou seja, fora da loja. Exija o comprovante da data de entrega.

No restaurante, o pagamento da taxa de serviço, os conhecidos 10% sobre o valor total da conta, é opcional, e o preço do COUVERT precisa ser informado previamente, caso contrário não é permitido fazer a cobrança;

As lojas e bancas de flores devem expor os preços em lugar visível ao consumidor;

O estabelecimento comercial, deverá expor suas formas e condições de pagamento, de forma ostensiva, em lugar visível ao consumidor. Dúvidas, reclamação ou denúncia, ligue (66) 3903-1036 ou 3903-1040 WhatsApp.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Dia das Mães Procon Compras Presentes Voltar + Destaques