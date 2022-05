Destaques 01/05/2022 05:54 www.gazetadigital.com.br Em áudio a dirigentes, deputada teme PT ser chacota por filiação de Tigresa Foto: Reprodução Em áudio a um grupo de militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Rosa Neide Sandes, considerada a principal liderança da sigla em Mato Grosso, alerta sobre o desgaste para o partido com a "a moça recém-filiada ao PT". A moça seria a atriz pornô Esther Caroline Perralto, conhecida como Tigresa Vip, que recentemente ingressou na sigla e foi excluída das fileiras da legenda. No áudio, a parlamentar conclama os correligionários a discutir a "questão antes que seja tarde demais". Rosa Neide diz que encaminhou à direção nacional do PT um vídeo da moça, assim como um texto próprio, e coloca a situação. "A partir de segunda, o diretório nacional há de analisar, o que nós aqui estamos a enfrentar. Quero comunicar a todos, que eu fiz o comunicado porque se é para fazer campanha política sendo chacota para o país, não estou disposta", esclarece a parlamentar. Rosa Neide é o principal nome da sigla para encabeçar a disputa para a Câmara Federal, além de ter uma longa história de militância na agremiação. "Então já enviei para a presidenta e espero que na segunda-feira o deputado Valdir Barranco e o restante da Executiva possa fazer uma reunião e discutir esta questão, antes que seja tarde demais", diz a deputada. Não se sabe a data que o áudio foi postado para a militância. Mas, quem defende a filiação da Tigresa na sigla diz que foi a partir dele que a atriz foi excluída das fileiras do partido. O presidente da sigla, deputado estadual Valdir Barranco, disse recentemente que houve falha burocrática no processo de filiação da atriz, por isso a suspensão. Os advogados Julier Sebastião da Silva e Paulo Lemos fazem a defesa da atriz para que ela possa disputar a eleição deste ano pelo partido. Áudio da deputada Rosa Neide Nota da deputada Rosa Neide O PT é um partido vivo, dinâmico, plural, de debate livre, intenso e transparente pautado no seu Manifesto de Fundação, no Estatuto e nas Resoluções de suas instâncias, orientadoras de sua presença na vida do país em cada momento histórico. A deputada federal Professora Rosa Neide (PT) reafirma seu compromisso ético e democrático com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Rosa Neide é filiada ao PT há 40 anos. Nunca deixou o partido nem desrespeitou qualquer de suas decisões. Seu compromisso de trabalho com o povo mato-grossense e brasileiro e sua luta para reconstruir e transformar o Brasil seguem inabaláveis.

Deputada Federal Professora Rosa Neide (PT-MT)

