O acidente foi registrado no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, o jovem motociclista não foi identificado no momento do acidente e permaneceu sob cuidados médicos, no Hospital Regional Albert Sabin, em estado grave.

Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas na Avenida Amazonas, por volta de 00h59m, a guarnição avistou o motociclista caído, com grande perda de sangue.

Corpo de Bombeiros foi acionado pela guarnição e realizou os primeiros atendimentos levando o jovem até o hospital. O jovem conduzia uma motocicleta Honda CG Fan, foi levado ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos, entubado em estado grave.

Não há relatos de como o acidente ocorreu, sendo registrado como queda acidental.