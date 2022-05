Destaques 01/05/2022 10:50 Embriagado: motociclista perde controle, invade loja e é preso em Alta Floresta Foto: Divulgação - Bombeiros AF Após se envolver em acidente de trânsito, jovem de 26 anos é conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para prestar esclarecimentos. O jovem conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra uma porta de vidro de um estabelecimento.

Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu às 22h55 neste sábado (30), Corpo de Bombeiros informava o acidente. No local militares do Corpo de Bombeiros encontraram o motociclista deambulando no interior da loja com escoriações. Recebendo os primeiros atendimentos no local, sendo encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Com o impacto contra o vidro, a porta chegou a cair.

Após liberação médica, o motociclista foi submetido ao teste de alcoolemia, que acusou 0.93MG/L, ao recolher os pertences pessoais do jovem, a guarnição localizou no bolso da bermuda uma porção de substância análoga a pasta base, o jovem então recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Municipal.

Os proprietários da loja, na avenida Ariosto da Riva, foram acionados informados do ocorrido.

