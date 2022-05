Um jovem morreu após cair de moto na avenida Amazonas, Bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, na madrugada de sábado para domingo (1). O rapaz foi reconhecido como Jean Rodrigues de Souza de 32 anos, morador do Bairro Primavera

Leia mais: Alta Floresta: Motociclista é encontrado caído na Avenida Amazonas em estado grave

De acordo com a polícia, Jean Rodrigues, pilotava Honda CG Fan, ele estava caído, com grande perda de sangue. O Jean foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A causa do acidente não foi informada.