Uma festa clandestina na Zona Rural de Alta Floresta foi flagrada pela Polícia Civil, na madrugada de domingo (01), na "Operação Revoada", que realizada para combater estes tipos de festas. A polícia civil obteve informações de que uma festa com participação de menores e de membros de um bando criminoso ocorria na região.



Após a denúncia e com o apoio de Policiais Militares do 8° Batalhão e da Força Tática do 9° Comando Regional, foi feito o deslocamento até o suposto local da festa onde as informações foram confirmadas. Constatou-se a presença de menores ingerindo bebida alcoólica.

Foram apreendidos, arma de fogo, 05 munições calibre 38 e quatro pessoas conduzidas à Delegacia. Um dos indivíduos foi autuado pela prática do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por fornecer bebida alcoólica a menor de idade.

