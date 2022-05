Destaques 02/05/2022 11:24 Redação I Nativa News Bandidos levam moto, cheques, celular de propriedade em Alta Floresta Foto por: Lenine Martins/Sesp-MT O furto foi comunicado por um homem de 36 anos, que relatou o ocorrido em uma chácara de propriedade de seus pais. Do interior da residência foram levados diversos materiais, entre joias, utensílios domésticos, veículo e munições.

O comunicante relatou que, ao chegar na residência de seus pais na tarde de ontem (01), foi informado que a casa da chácara havia sido arrombada, imediatamente o comunicante se deslocou até a residência e no local constatou que foram subtraídos diversos materiais.

A casa estava com a porta arrombada, do local foram subtraídos uma motocicleta Biz, de cor prata com placa QBQ-1389, um anel de ouro com pedra vermelha, um relógio dourado, várias folhas de cheque da cooperativa Sicredi, tupperware, panelas, batedeira elétrica, um aparelho celular Iphone 6S dourado, um notebook Semp Toshiba e aproximadamente cinco munições de calibre 357.

Diante os fatos relatados o caso foi registrado e deve ser investigado.

