A Concessionária de Rodovias Via Brasil e a Guarnição da 12ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Colíder realizaram Operação Simulada de Acidente, nesta segunda (03 na rodovia MT-320 (em frente ao frigorífico Boa Carne), com objetivo de integrar e capacitar as equipes no cumprimento dos protocolos de providências e atendimento frente às ocorrências de acidentes.

O simulado de acidente com múltiplas vítimas de colisão frontal vai envolver dois veículos, um automóvel de passeio e um caminhão transportando carga perigosa. A operação foi registrada por drones e câmeras acompanhando o passo a passo de uma ocorrência de acidente rodoviário.

O Centro de Controle Operacional recebe uma chamada via 0800 (0800 000 0320) informando o acidente. Imediatamente aciona Viatura de Inspeção e Viatura de Resgate. A equipe se aproxima do local da ocorrência, identifica e avalia a situação. O inspetor informa o CCO da gravidade do acidente, veículos envolvidos, situação das vítimas, classificação do produto perigoso e realiza a sinalização do local para redução de velocidade e orientação do tráfego. O CCO aciona o Corpo de Bombeiros e informa as Praças de Pedágio mais próximas.

Em seguida, prossegue toda a simulação de operação, com a chegada do resgate, operação Pare e Siga, atendimento de três vítimas (duas do veículo de passseio, sendo uma presa nas ferragens e a outra inconsciente, e o motorista do caminhão também inconsciente). Após a estabilização e remoção das vítimas é feita a retirada dos veículos (sem perícia por se tratar de um treinamento), limpeza da pista e liberação do tráfego.

A operação foi conduzida pela Supervisora Laís Fernandes (Via Brasil) e pelo Sargento Takashi do Corpo de Bombeiros Militar, sob a orientação do Coordenador Darlei Silveira (Via Brasil) e do tenente BM Giuliano Ferraz. Participam da operação simulada os Operadores de Tráfego, Centro de Controle Operacional, Operadores das Praças de Pedágio, Equipes de Resgate da Via Brasil e da Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Colíder.

Serão empregados recursos como Viatura de Inspeção, Resgate, Guincho Leve, Guincho Pesado, material para sinalização, macas, luvas, máscaras, rádio de comunicação, colar cervical e desencarcerador (Via Brasil), Veículo Auto Bomba Tanque e Resgate (CBM). Ao final do evento as equipes farão reunião de encerramento para avaliação, orientações e confraternização dos participantes.