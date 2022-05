Destaques 02/05/2022 16:48 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido após atingir mulher com golpe de facão Foto: Reprodução Um homem de 54 anos foi preso, na manhã de domingo (01) após atingir a mulher, de 28 anos, com um golpe de facão. O caso ocorreu no bairro Vila Nova em Alta Floresta. A vítima apresenta lesão no braço direito em virtude da facãozada desferida pelo suspeito na noite anterior. De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição deslocou ao local encontrou a vítima e o suspeito em frente à residência. Segunda a PM, o suspeito estava em visível estado de embriaguez, recolhendo os seus pertences para evadir do local. O suspeito foi encaminhado à delegacia com o facão apreendido pelos policiais, durante o trajeto, segundo o boletim da Polícia Militar, o suspeito denegria a vítima com palavrões e a pressionava psicologicamente, atribuindo-lhe culpa pelo fato de estar sendo preso. O caso foi registrado com natureza de lesão corporal.

