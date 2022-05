Destaques 03/05/2022 06:05 Redação I Nativa News Alta Floresta: Dupla invade residência, anuncia roubo e leva arma da vitima Foto: Divulgação - PM-MT O roubo em residência foi registrado por volta das 06h30 na manhã desta segunda-feira (02) no bairro Cidade Bela em Alta Floresta. Dois elementos armados invadiram a residência, de arma em punho anunciaram o roubo, fugindo com uma arma levada da vítima. A ocorrência atendida pela Polícia Militar se encerrou por volta das 20h, resultando na prisão e apreensão dos suspeitos.

Conforme registro, a ação foi informada a Polícia Militar, que imediatamente se deslocou até a residência, quando os dois envolvidos fugiram pelos fundos, adentrando uma área de mata. A dupla portava uma pistola .45 e fugiu levando uma pistola .380 pertencente a vítima. Um cerco foi montado e mesmo assim a dupla conseguiu fugir. Apoio do grupamento de Força Tática e do setor de inteligência da Polícia Judiciária Civil foi empenhado na busca pelos suspeitos.

Aos fundos de uma igreja os militares localizaram um carregador de pistola com quatro munições de .45 intactas. As buscas seguiram pelo bairro ainda das Flores. Já no final da tarde um jovem de 20 anos foi detido, ele estava escondido em uma residência do bairro. Nas proximidades um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Ambos reconhecidos pelas vítimas e confessaram o roubo. Durante as diligências um terceiro suspeito foi detido e confessou ter dado suporte ao roubo.

Os suspeito foram encaminhados a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências, as armas, utilizada no roubo e a levada na ação, não foram localizadas.

