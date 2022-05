Destaques 03/05/2022 06:23 Arão Leite/J. Cidade MELHOR DO ANO: Jornal da Cidade é contemplado com o prêmio Mérito Lojista Foto: Divulgação O Jornal da Cidade de Alta Floresta que está no mês do seu 39º aniversário de fundação, acaba de ser contemplado com o prêmio Mérito Lojista. A entrega da homenagem aconteceu na última sexta-feira, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas.

Na oportunidade outros representantes de mais de 100 ramos de atividades empresariais foram agraciados com o prêmio que é oferecido a partir de uma pesquisa de opinião pública que aponta os melhores do ano. Nesta ocasião, foi o evento alusivo ao ano de 2021,

Valdecir Casarin, presidente da CDL, disse que considerando o período de pandemia e mais de dois anos sem acontecer o prêmio Mérito Lojista, a entidade através de seus diretores e associados ficou feliz em poder voltar a realizar um evento tão tradicional e premiando as melhores empresas conforme opinião pública. “Ainda foi um evento informal, mas já deixamos claro que virão outros”, resumiu o presidente.

História de Alta Floresta

Durante a entrega de prêmio Mérito Lojista, diretores da CDL eram chamados até a frente do dispositivo e em seguida o representante da empresa de cada segmento vencedor. O momento era de aplausos e emoção para empresários, servidores, famílias e outras pessoas ligadas à cada empresa como Jornal da Cidade na ocasião representado pelo seu diretor Fernando Sena Sampaio e o repórter Arão Leite, que receberam o prêmio da diretora Elza Lopes e agradeceram publicamente pelo título que segundo eles, faz jus à história de um veículo de imprensa com mais de três décadas de comunicação e registrando a história da região, além dos maiores acontecimentos nacionais e internacionais.

