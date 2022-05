Destaques 03/05/2022 06:27 Messias Silva - Minha Cidade Vereador de Nova Monte Verde é atingido por arma de fogo, suspeita é de tentativa de suicídio Foto: Minha Cidade Em Nova Monte Verde, a população foi surpreendida na noite desta segunda-feira (02), com a noticia de que o vereador Alex Pereira (PSD) teria sido atingido por arma de fogo, a principal suspeita é de tentativa de suicídio. Alex Pereira é vereador em Nova Monte Verde e foi eleito nas eleições de 2020 com 98 votos. Bastante popular e com atuação incisiva nas redes sociais, o vereador é empresário no município. Segundo as informações, o vereador compareceu a sessão da câmara municipal de Nova Monte Verde na noite desta segunda-feira e não aparentava nenhum problema psicológico. Por causa da gravidade do ferimento, Alex Pereira foi encaminhado para o hospital regional de Alta Floresta com estado de saúde delicado, porém de acordo com informações da equipe médica, o vereador precisou ser entubado para a viagem que teve duração aproximada de duas horas de estrada. O Atual estado de saúde do vereador ainda não foi informado. A Polícia civil esteve no local e acionou a Politec para realizar a perícia. O caso passa a ser investigado pela delegacia de Polícia Civil de Nova Monte Verde-MT.

