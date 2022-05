Destaques 03/05/2022 15:32 Três empresas são classificadas para concorrência da obra do Hospital Regional de Alta Floresta Três empresas interessadas na construção do Hospital Regional de Alta Floresta se classificaram em mais uma etapa da licitação da obra. As empresas concorrerão entre si e aquela que apresentar o menor preço ganha a licitação. A construção da unidade de saúde está estimada em R$ 119 milhões e contará com aproximadamente 17 mil metros quadrados. Conforme o Aviso de Resultado publicado no Diário Oficial que circula nesta terça-feira (03.05), foram classificadas as empresas Lotufo Engenharia e Construções LTDA, a Construtora Itamaracá LTDA e a Endeal Engenharia e Construções LTDA. As empresas tem um prazo de cinco dias úteis, a partir de quarta-feira (04.05) até o dia 10.05, para interpor recurso. Os motivos das desclassificações das demais empresas estão elencados na Ata de continuação – julgamento da proposta de preço, que está disponível aos interessados na Coordenadoria de Aquisições da Superintendência de Aquisições e Contratos da SES, no horário de expediente. O documento também ficará disponível no Portal de Aquisições. A estrutura O Hospital Regional de Alta Floresta contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade. A unidade de Saúde também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia. Novos hospitais O Governo do Estado já iniciou a obra do Hospital Regional de Juína, avaliada em de R$ R$ 106,7 milhões. Também deve iniciar em 2022 a construção do Hospital Regional do Araguaia, localizado em Confresa, a SES está analisando o recurso referente a proposta de preço das empresas classificadas. O valor estimado da obra é de R$ R$ 116,7 milhões. Ainda está em licitação no Estado a construção do Hospital Regional de Tangará da Serra, estimada em R$ 117,2 milhões. A SES está analisando a proposta de preço das empresas interessadas no certame.

