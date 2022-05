Destaques 03/05/2022 15:42 Redação I Nativa News Denúncia anônima leva polícia à ossada humana comunidade rural de Paranaíta A Polícia Civil de Paranaíta, localizou na manhã desta terça-feira, 03, uma ossada humana que estava na mata fechada em uma propriedade nas proximidades do Rio Paranaíta. Os restos mortais foram localizados no assentamento São Pedro, depois que os investigadores receberam uma denúncia anônima. Peritos da Politec estiveram no local, junto com a equipe da Polícia Civil, e recolheram os restos mortais que passarão por exames de confronto genético para confirmação da identidade. A ossada, supostamente pertence a uma pessoa adulta, apresentava no crânio sinais de perfurações, possivelmente provocadas por alguma arma de fogo.

A polícia investiga o crime.

